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Сегодня, 02:18

Семин: «В МЛС много комбинационной игры — этот чемпионат Миранчуку подойдет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед».

«Месси тоже переехал в Штаты. А он губит свою карьеру? Вот и с Миранчуком также. Будет играть против Месси и других звезд. Это его мнение и выбор. Другой момент: у него контракт с «Аталантой», она определяет, куда и за какие деньги он должен переходить. Потому он не совсем свободен в принятии решений. Это профессиональная деятельность.

Все ли получится у Миранчука в США? Почему бы и нет? Хороший футбол, большое количество сильных футболистов. Эта лига для него. Опять же, много южноамериканцев, много комбинационной игры — этот чемпионат ему подойдет», — цитирует «Спорт День за Днем» Семина.

Источник: «Спорт День за Днем»
Алексей Миранчук
Футбол
Юрий Семин
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