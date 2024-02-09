Моуринью: «Ни один тренер не может ничему научить Месси — скорее он вас научит»

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью признался, что хотел бы поработать с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Мне никогда не доводилось тренировать Лионеля Месси, но было бы глупо полагать, что кто-то из тренеров может его чему-то научить, поскольку у него врожденный дар, он и так все знает. Более того, он сам может вас чему-нибудь научить. Единственное, чем могут похвастаться тренеры в случае с Месси, — тем, что они имели честь возглавлять команду, в которой он выступал», — цитирует Football Italia Моуринью.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Всего за команду он провел 14 матчей, в которых отметился 11 голами и 5 результативными передачами.