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8 февраля, 08:26

Месси прокомментировал свое отсутствие на поле в матче с Гонконгом

Алина Савинова
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси опубликовал пост, в котором объяснил, почему не сыграл в товарищеском матче с командой звезд чемпионата Гонконга. Текст был написан на китайском и испанском языках.

Встреча состоялась 4 февраля и завершилась со счетом 4:1 в пользу команды из МЛС. Болельщики, а также власти Гонконга остались недовольны тем, что аргентинский футболист не появился на поле в этой игре. Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино отметил, что в клубе не хотели рисковать физическим здоровьем Месси.

«Привет всем поклонникам и друзьям на материковом Китае и Гонконге. Как я уже говорил ранее, мне жаль, что я не смог сыграть в товарищеском матче в Гонконге из-за травмы паха. Моя травма развилась, и это причиняло мне боль. Друзья, которые меня знают, поймут, что я хочу выкладываться на полную в каждой игре. Надеюсь, что у меня еще будет возможность посетить Гонконг и порадовать болельщиков своей игрой. Также я с нетерпением жду возможности скоро вернуться на материковый Китай и разделить радость футбола с вами», — написал Месси в популярной китайской соцсети Weibo.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Всего за команду он провел 14 матчей, в которых отметился 11 голами и 5 результативными передачами.

7 февраля 36-летний форвард не попал в стартовый состав «Интер Майами» на товарищеский матч с японским «Виссел Кобе» (0:0, по пенальти — 3:4). Однако он вышел на замену на 60-й минуте встречи.

Лионель Месси
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