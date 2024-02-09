Арустамян — о встрече с Месси: «Появился в такой кепке, что я даже не понял, кто это...»

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о знакомстве с Лионелем Месси.

— «Гость мечты» Дениса Казанского — писатель Пелевин. Ваш «гость мечты»?

— Месси.

— Реально?

— Почему нет? 2017-й. Альфа-Банк был спонсором чемпионата мира — и подбирал амбассадора. Предлагали разных футболистов. Я сказал: «Может, Месси?» — «Тяжело...» — «Давайте попробуем!»

— Что было дальше?

— Лео стал лицом банка на год чемпионата мира — мы сделали это вместе с Марко Трабукки.

— Невероятно.

— В феврале отправились в Барселону снимать рекламный ролик. Посмеивались с Марко: «А помнишь, как все над нами ржали? Говорили, что нереально?» Полгода прошло!

— Заходили через кого-то из агентов Месси?

— Это была долгая история. Вообще-то агенты Месси — его братья. Делами Лео занимается специальное агентство. Потому что рекламные контракты многомиллионные. Месси не просто футболист. Рядом постоянно папа, два брата, еще куча людей... Главный вопрос — как добраться?

— В какой момент почувствовали, что горячо?

— Когда Марко прислал мне фотографию — он стоит на фоне агентства Месси. Я понял: может срастись!

— Как вам Лео вблизи?

— Скромный! Сам сидел за рулем, когда приехал на съемки. На какой-то маленькой машинке — вроде Audi A3. Естественно, до этого он лично не участвовал ни в каких переговорах. Только его представители. Вот теперь появляется — в такой кепке, что я даже не понял, кто это...

— Был любезен?

— Крайне! Со всеми общался, шутил, фотографировался. Несколько часов в Барселоне шла съемка. Наверное, интервью с Месси получилось бы не очень интересным. Он человек закрытый. Зато самая культовая фигура в современном футболе.