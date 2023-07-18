Месси провел первую тренировку в составе «Интер Майами»

Нападающий Лионель Месси и полузащитник Серхио Бускетс во вторник, 18 июля, провели первую тренировку в составе «Интер Майами».

Пресс-служба клуба об этом сообщила в своем Twitter-аккаунте, опубликовав фото и написав: «Отчет о первой тренировке».

Лионель Месси. Фото AFP

Серхио Бускетс и Лионель Месси. Фото Reuters

Месси и Бускетс заключили с «Интер Майами» контракт до 2025 года. Сообщалось, что аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.

Месси намерен дебютировать за команду в матче Кубка лиг против «Крус Асуль», который состоится в пятницу, 21 июля.