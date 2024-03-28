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Елистратов: «Ненормально, когда ты молодой спортсмен и выкладываешь «Гуччи», «Луи Виттоны»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Шорт-трекист Семен Елистратов в интервью «СЭ» высказался о молодых спортсменах.

— В России возможно такое количество болельщиков?

— Возможно, но для этого надо прикладывать огромное количество усилий по популяризации. Прежде всего сами спортсмены должны быть активными. На первом месте спорт, на втором — развитие. И одно на другое не должно накладываться. В идеале чтобы при СКР работал грамотный специалист, который будет направлять и говорить, как правильно вести себя со СМИ.

Я объясняю всем молодым ребятам, что общаться —это их работа. Вы обязаны говорить с фанатами, расписаться, дать автографы, потому что люди пришли за вас болеть. В отношениях со СМИ то же самое. Именно они нас возносят и восхваляют. Это обязательно надо включать в спортивную жизнь. Сейчас мне 33, и я вам эти вещи говорю. Если бы вы разговаривали со мной десять лет назад, я бы сказал: «Извините, у меня нет времени».
Нужно объяснять, на какие темы ты должен говорить, что не надо выкладывать в соцсетях. Ненормально, когда ты молодой спортсмен, подающий надежды и выкладываешь не свою спортивную жизнь, а крутые кеды, «Гуччи», «Луи Виттоны» и так далее. Это же неправильно. Спорт не про это, не про дорогие шмотки и тачки. Это про другое: целеустремленность, мотивацию, преодоление себя. Выкладывай это. Людям это будет полезнее!

— Или как, например, вы вставали в 5 утра, чтобы потренироваться перед школой.

— Да, в пять утра вставал, шел на лед, тренировался, потом шел в школу, затем опять тренировка. Моя история — другое. Есть хорошие слова в Библии «Не сотвори себе кумира».

Здесь то же самое: не надо меня брать как пример. У каждого история индивидуальная. И тот мальчик, который смотрит на меня, придет на это гала-шоу, скажет: «Я хочу быть таким же крутым как Елистратов!» — в этом плане если я его мотивирую, это классно. Но с меня пример брать не нужно, равно как и примерять мой жизненный путь на себя. У тебя должна быть своя дорога, свои ошибки, травмы, взлеты и падения. И тогда, возможно, в будущем ты станешь цельным спортсменом со своим мнением.

Елистратов в составе сборной России выиграл золото Олимпийских игр-2014 в Сочи в эстафете. Олимпиада в Сочи проходила с 7 по 23 февраля 2014 года.

Полностью интервью Семена Елистратова читайте на сайте «СЭ»

Семен Елистратов
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