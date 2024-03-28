Месси признался, что очень самокритичен к себе

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что самокритичен по отношению к себе с самого детства.

«Сейчас я остаюсь самокритичным. В плане футбола — я свой первый критик. Мне не нужно, чтобы кто-то оценивал мои действия. Я самый первый спрашиваю с себя, если что-то в моей игре идет нет, как нужно», — цитирует футболиста Diario Sport.

Ранее Месси рассказал, какие виды спорта ему нравятся помимо футбола.

С лета прошлого года 36-летний Месси играет за американский клуб «Интер Майами». В нынешнем сезоне МЛС нападающий провел три матча, забил три мяча и сделал голевую передачу.