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«Интер Майами» с Месси в серии пенальти обыграл «Нэшвилл» и стал победителем Кубка лиг

Сергей Разин
корреспондент
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20 августа. Лионель Месси празднует гол в ворота «Нэшвилла».
Фото ФК «Интер Майами»

«Интер Майами» в финале Кубка лиг обыграл «Нэшвилл» в серии пенальти — 1:1, 10:9.

В основное время на гол Лионеля Месси «Нэшвилл» ответил точным ударом Фафа Пико. В серии пенальти «Интер» оказался точнее — 10:9. При этом победный 11-метровый реализовал вратарь команды из Майами Дрейк Каллендер.

Для «Интер Майами», который был основан в 2018 году, это первый титул в истории клуба. На счету Месси 10 голов в 7 матчах за клуб.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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