Мартино объяснил, почему Месси не сыграл в финале Открытого кубка США

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино после поражения от «Хьюстон Динамо» (1:2) в финале Открытого кубка США прокомментировал отсутствие нападающего Лионеля Месси в заявке на матч.

«С его стороны было неразумно играть, мы даже не могли рассматривать возможность его выхода на поле хотя бы на несколько минут, потому что тогда бы мы рисковали», — приводит AFP слова Мартино.

Также аргентинский специалист добавил, что ожидает возвращения Лео на поле в предстоящих пяти играх регулярного сезона МЛС.

«Он обязательно сыграет до завершения лиги. Мы будем идти матч за матчем и смотреть, как идут дела, и сможет ли медицинский отдел дать ему разрешение играть без какого-либо риска», — добавил Мартино.