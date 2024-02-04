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4 февраля, 09:00

«Интер Майами» — сборная лиги Гонконга: смотреть трансляцию матча в прямом эфире

«Интер Майами» сыграет с командой звезд чемпионата Гонконга 4 февраля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Лионель Месси.
Фото Reuters

«Интер Майами» проведет товарищеский матч с командой звезд чемпионата Гонконга в воскресенье, 4 февраля. Встреча пройдет в Гонконге на Национальном стадионе. Начало — 11:00 по московскому времени.

Противостояние «Интер Майами» — сборная лиги Гонконга официально не будет показано в России. Смотреть бесплатно видеотрансляцию товарищеской игры можно в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» в специальных тематических сообществах (например, в этом видеоплеере).

За «Интер Майами» выступает аргентинец Лионель Месси. Для американского клуба матч со звездами Гонконга станет уже третьим подряд, проведенным на территории Азии. До этого американская команда встретилась с двумя топовыми клубами Саудовской Аравии и потерпела два поражения — от «Аль-Хиляля» (3:4) и «Аль-Насра» (0:6).
Лионель Месси перешел в «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. За этот период нападающий сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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