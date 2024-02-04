Болельщики освистали «Интер Майами» во время матча в Гонконге из-за отсутствия Месси

«Интер Майами» освистали во время товарищеского матча с командой звезд чемпионата Гонконга из-за того, что на поле не вышел аргентинский нападающий Лионель Месси.

Встреча прошла 4 февраля в Гонконге на Национальном стадионе и завершилась со счетом 4:1 в пользу клуба из МЛС. На матче присутствовало около 38 тысяч человек.

36-летний Месси провел всю игру на скамейке запасных из-за растяжения подколенного сухожилия. Болельщики остались недовольны этим и во втором тайме начали скандировать «мы хотим Месси». Также фанаты освистали совладельца «Интер Майами» Дэвида Бекхэма, который попытался поблагодарить зрителей за «невероятную поддержку» и показывали палец вниз.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Всего за команду он провел 14 матчей, в которых отметился 11 голами и 5 результативными передачами.