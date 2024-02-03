Телохранитель Месси толкнул представителя службы безопасности, защищая игрока в Гонконге

Личный охранник форварда «Интер Майами» Лионеля Месси стал участником скандального инцидента в Гонконге.

По информации источника, после прибытия футболиста в Гонконг к нему в аэропорту начал приближаться представитель службы безопасности, который хотел защитить игрока от возможных нападок фанатов. Телохранитель Месси оттолкнул его, а сам футболист прошел дальше.

В воскресенье, 4 февраля «Интер Майами» сыграет с командой, составленной из лучших игроков гонконгской лиги.

Ранее клуб МЛС в Саудовской Аравии разгромно проиграл «Аль-Насру» (0:6). Месси появился на поле в концовке матча.