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Сегодня, 02:16

«Интер Майами» проведет товарищеский матч с первым клубом Месси

Сергей Разин
корреспондент
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«Интер Майами» анонсировал товарищеский матч с «Ньюэллс Олд Бойз», сообщается на официальном сайте клуба.

Встреча пройдет 15 февраля в Майами. За молодежную команду «Ньюэллс Олд Бойз» с 1994 по 2000 год выступал форвард Лионель Месси, после чего перешел в академию «Барселоны».

Ранее «Интер Майами» анонсировал матчи против «Аль-Насра» и «Аль-Хилялем».

Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года. Срок действующего контракта истекает в конце 2025 года. В регулярном сезоне МЛС 36-летний аргентинец сыграл 6 матчей, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
ФК Ньюэллз Олд Бойз
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