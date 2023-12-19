«Интер Майами» проведет товарищеский матч с первым клубом Месси

«Интер Майами» анонсировал товарищеский матч с «Ньюэллс Олд Бойз», сообщается на официальном сайте клуба.

Встреча пройдет 15 февраля в Майами. За молодежную команду «Ньюэллс Олд Бойз» с 1994 по 2000 год выступал форвард Лионель Месси, после чего перешел в академию «Барселоны».

Ранее «Интер Майами» анонсировал матчи против «Аль-Насра» и «Аль-Хилялем».

Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года. Срок действующего контракта истекает в конце 2025 года. В регулярном сезоне МЛС 36-летний аргентинец сыграл 6 матчей, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.