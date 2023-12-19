Месси в седьмой раз признан лучшим футболистом года по версии Goal, Роналду не попал в топ-50
Портал Goal опубликовал топ-50 лучших игроков 2023 года.
Топ составлен по результатам голосования пользователей портала.
Первое место в рейтинге занял форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. Вторым стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн, а третье место занял полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в топ-50.
Топ-10 рейтинга:
- Лионель Месси («Интер Майами»/сборная Аргентины)
- Эрлин Холанн («Манчестер Сити»/Норвегия)
- Джуд Беллингем («Реал»/Англия)
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»/Франция)
- Кевин де Брейне («Манчестер Сити»/Бельгия)
- Харри Кейн («Бавария»/Англия)
- Мохамед Салах («Ливерпуль»/Египет)
- Винисиус Жуниор («Реал»/Бразилия)
- Лука Модрич («Реал»/Хорватия)
- Бернарду Силва («Манчестер Сити»/Португалия)
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