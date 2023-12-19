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Месси в седьмой раз признан лучшим футболистом года по версии Goal, Роналду не попал в топ-50

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

Портал Goal опубликовал топ-50 лучших игроков 2023 года.

Топ составлен по результатам голосования пользователей портала.

Первое место в рейтинге занял форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. Вторым стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн, а третье место занял полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в топ-50.

Топ-10 рейтинга:

  1. Лионель Месси («Интер Майами»/сборная Аргентины)
  2. Эрлин Холанн («Манчестер Сити»/Норвегия)
  3. Джуд Беллингем («Реал»/Англия)
  4. Килиан Мбаппе («ПСЖ»/Франция)
  5. Кевин де Брейне («Манчестер Сити»/Бельгия)
  6. Харри Кейн («Бавария»/Англия)
  7. Мохамед Салах («Ливерпуль»/Египет)
  8. Винисиус Жуниор («Реал»/Бразилия)
  9. Лука Модрич («Реал»/Хорватия)
  10. Бернарду Силва («Манчестер Сити»/Португалия)

 

Джуд Беллингем
Кевин де Брейне
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
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