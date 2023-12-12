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«Интер Майами» анонсировал матч с «Аль-Насром». Месси может сыграть против Роналду

Сергей Разин
корреспондент
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Лионель Месси.
Фото AFP

«Интер Майами» объявил о проведении товарищеских матчей против «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра».

Встречи пройдут 29 января и 1 февраля. Таким образом, форвард американской команды Лионель Месси может встретится с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года. Срок действующего контракта истекает в конце 2025 года. В регулярном сезоне МЛС 36-летний аргентинец сыграл шесть матчей, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
ФК Интер Майами
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