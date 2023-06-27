Клуб МЛС «Миннесота Юнайтед» подписал нападающего Теему Пукки

«Миннесота Юнайтед» из МЛС подписала экс-нападающего «Норвича» Теему Пукки.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан до июня 2025 года. Финский футболист присоединится к команде после получения визы и международного трансферного сертификата (ITC).

5 апреля «Норвич» сообщил, что Пукки покинет клуб по истечении срока контракта этим летом.

Пукки присоединился к «Миннесоте Юнайтед» после пяти сезонов в «Норвиче». Он был одним из лучших бомбардиров АПЛ в составе клуба. Пукки принял участие в 210 матчах, забив 88 голов и отдав 29 результативных передач.

Форвард также успел поиграть в «Севилье», «Шальке», «Селтике», «ХИКе» и «Бреннбе».