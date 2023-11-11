«Интер Майами» проиграл «Нью-Йорк Сити» в товарищеском матче. Месси отыграл всю встречу

«Интер Майами» проиграл «Нью-Йорк Сити» в товарищеском матче — 1:2. Встреча прошла на «ПНК Стэдиум» в Форт Лодердейле.

В конце первого тайма Талес Магно открыл счет. Сразу после перерыва Хулиан Фернандес удвоил преимущество «Сити». «Цаплям» удалось отыграть один мяч в концовке встречи — гол забил Робби Робинсон с передачи Серхио Бускетса.

Капитан «Интер Майами» Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и отыграл 90 минут.