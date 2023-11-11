Суарес присоединится к «Интер Майами» в январе

Форвард «Гремио» Луис Суарес близок к переходу в «Интер Майами», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 36-летний уругваец присоединится к команде МЛС в январе 2024 года в качестве свободного агента. Сообщалось, что форвард хочет играть в одной команде с Лионелем Месси, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом, с которыми выступал за «Барселону».

В этом сезоне Суарес сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 16 голевых передач.