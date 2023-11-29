Скалони — о Месси: «Если бы я рассказал вам, что он делает на тренировках, вы бы мне не поверили»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что думает о нападающем национальной команды Лионеля Месси, который выступает за «Интер Майами».

«Если бы я рассказал вам, что он делает на тренировках, вы бы мне не поверили. Он сумасшедший, — заявил Скалони на Bobo TV.

В составе сборной Аргентины 36-летний футболист провел 180 матчей, забил 106 голов и записал в свой актив 56 результативных передач.