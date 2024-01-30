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Сегодня, 08:01

«Бенфика» договорилась о переходе Мусы в «Даллас» за 10 миллионов евро — форвардом интересовался «Спартак»

Руслан Минаев
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«Бенфика» в ближайшее время объявит о переходе нападающего Петара Мусы в «Даллас», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Португальский клуб выручит за 25-летнего хорвата 10 миллионов евро и 3 миллиона в качестве бонусов. Сделку, которая станет рекордной для «Далласа», собираются завершить во вторник, 30 января.

В начале января сообщалось об интересе к Мусе со стороны «Спартака». Однако агент игрока не подтвердил переговоры с московским клубом.

Муса играет за «Бенфику» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за лиссабонцев 25 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

ФК Бенфика
ФК Спартак (Москва)
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