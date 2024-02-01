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1 февраля, 21:12

«Интер Майами» в последний момент включил Месси в заявку на матч с «Аль-Насром»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Интер Майами» опубликовал обновленную версию заявки на товарищеский матч против «Аль-Насра».

Первоначально в заявке американского клуба отсутствовал Лионель Месси. Сообщалось, что аргентинец получил травму подколенного сухожилия.

Однако за несколько минут до стартового свистка «Интер Майами» опубликовал новую версию заявки. 36-летний форвард начал матч на скамейке запасных.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропускает игру из-за повреждения.

Товарищеские матчи. Клубы.
01 февр, 21:00. Kingdom Arena (Эр-Рияд)
Аль-Наср Эр-Рияд
6:0
Интер
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Интер Майами
3
1
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