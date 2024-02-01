«Интер Майами» в последний момент включил Месси в заявку на матч с «Аль-Насром»
«Интер Майами» опубликовал обновленную версию заявки на товарищеский матч против «Аль-Насра».
Первоначально в заявке американского клуба отсутствовал Лионель Месси. Сообщалось, что аргентинец получил травму подколенного сухожилия.
Однако за несколько минут до стартового свистка «Интер Майами» опубликовал новую версию заявки. 36-летний форвард начал матч на скамейке запасных.
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропускает игру из-за повреждения.
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