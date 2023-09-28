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Сегодня, 04:42

«Филадельфия Юнион» и «Даллас» сыграли вничью

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия Юнион» сыграла вничью с «Далласом» в матче регулярного чемпионата МЛС — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Субару Парк» в Честере.

На 25-й минуте 20-летний Куинн Салливан открыл счет. В конце первого тайма Алан Веласко забил в составе гостей. Во второй половине голов забито не было.

«Филадельфия» четвертый раз подряд сыграла вничью и поднялась на 3-е место в Восточной конференции (50 очков). «Даллас» занимает 9-е место в Западной конференции — 40 очков.

США. МЛС. Неделя 27
28 сент, 02:37. Subaru Park (Честер)
Филадельфия
1:1
Даллас Барнз
Футбол
0
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