На Играх БРИКС гимнастки выступят в новом виде программы. Стоило ли так делать?

Даже для россиянок упражнения без предмета пока можно считать экспериментальной дисциплиной.

Мнение Кристины Антоновой

Турнир по художественной гимнастике на спортивных Играх БРИКС в Казани стартует только 20 июня. Но ожидается, что он станет одним из украшений соревнований, ведь мы в этом прекрасном виде спорта — несомненные мировые лидеры. Состав участников до конца не ясен (к сожалению, эта проблема пока актуальна для целого ряда пунктов программы Игр), но нет сомнений, что любая представительница сборной России способна продемонстрировать топ-уровень. Вопрос только в конкуренции. И здесь надо констатировать, что предпосылок для острой борьбы немного, в том числе из-за регламента соревнований.

Программа Игр БРИКС по художественной гимнастике включает в себя турниры среди взрослых (сениорок) и среди юниорок. Запланированы состязания в индивидуальной программе и групповых упражнениях — в многоборье и отдельных видах. Проблема в том, что набор этих самых видов нельзя назвать стандартным — помимо четырех дисциплин (обруч, мяч, булавы, лента), представленных на чемпионах мира и на Олимпиадах, участницам турнира предлагают также необычное для современных взрослых соревнований выступление — без предмета. Даже у наших девушек опыт таких стартов минимален, а у иностранок шансов претендовать на высокие места нет вообще.

Новое и хорошо забытое старое

После Олимпиады-2020 в России активно экспериментируют с правилами художественной гимнастики и, в частности, с предметами. На различных турнирах в нашей стране параллельно порой проходят старты по правилам FIG и правилам РФ (последние более сложные, позволяющие сильным спортсменкам лучше раскрыть свои возможности). Также мы увидели возвращение на взрослый уровень упражнения со скакалкой и без предмета. Последние присутствовали на международном уровне до 1971 года, но в наши дни оставались в основном только в детском спорте. Именно без предмета обычно готовят первые программы юные спортсменки, поскольку это проще технически.

Как показывает опыт спортивной гимнастики, и взрослые девушки могут подготовить впечатляющие номера в этой дисциплине. Но до нынешнего года в современном большом спорте эту красоту можно было увидеть только в показательных выступлениях. Но все поменялось в 2024-м, когда упражнения без предмета были включены в программу чемпионата страны и Гран-при Москвы. Правда, в первом случае проводились только квалификации, без финала. На российском Гран-при (сейчас он не включен в международный календарь) в новой дисциплине победила лидер нашей сборной Лала Крамаренко, второй стала Алиса Медведева, а бронза досталась представительнице Армении Сильве Саргсян.

Кроме того, упражнения без предмета на топ-уровне в этом году были представлены на двух этапах Кубка сильнейших — это турнир, который проводит наша национальная федерация и который является, по сути, альтернативой мировому Кубку. Он заявлен как международный, но из лидеров там выступают в основном россиянки. В общем, включение этой дисциплины в программу Игр БРИКС было неоднозначным шагом и в отношении иностранок достаточно несправедливым. Конечно, в детстве все они выступали без предмета и в принципе подготовить такой номер проще, чем с предметом. Однако возможностей экспериментировать в этом направлении у наших девушек было гораздо больше, чем у конкуренток из других стран.

Мы за честную конкуренцию?

«В финальную часть соревнований мы пока добавлять скакалку не будем, но мы будем добавлять упражнения без предмета, — объясняла планы на Игры БРИКС глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. — Упражнения без предмета у нас будут и на Играх дружбы. Там будет программа, отличная от программы Международной федерации гимнастики. Мы работаем над ним, и в этом упражнении показываются очень красивые элементы и таланты гимнасток».

По мнению нашего специалиста, для зарубежных спортсменок нововведение — не проблема, а , наоборот , благо. «Чтобы иностранцы не так нервничали, мы включили упражнение без предмета. Нужно показать, какие данные есть у девочек. Знаю, что очень многие рады, потому что предмет иногда мешает показать всю красоту», — приводит слова Винер matchtv.ru.

То, что мы идем своим путем и пытаемся задавать тренды в том виде спорте, где мы очень сильны, — это здорово. Другой вопрос — не слишком ли рано выносить наш опыт на международную арену? Ведь даже в России финалы сениорок без предмета пока воспринимаются как диковинка и публикой, и спортсменками, и судьями. Игры БРИКС с участием звезд мирового спорта — сами по себе необычный проект. И для его будущего важно, чтобы его сейчас поняли и приняли. И, наверное, здесь чем больше мы будем соответствовать международным стандартам, тем лучше. Во всяком случае, тогда никто не сможет сказать, что Россия строит на пути конкурентов к медалям какие-то искусственные барьеры.

Наши девушки очень круты в художественной гимнастике по любым правилам и в любых дисциплинах. И на национальном уровне у России есть моральное право совершенствовать прекрасный вид спорта как заблагорассудится. Но Игры БРИКС — международный проект, и здесь нужно быть очень аккуратными с нововведениями. А эксперимент с упражнениями без предмета сразу стал частью основной программы. По отношению к иностранкам честнее было представить эту дисциплину как показательную, а медали выигрывать в привычных видах программы.