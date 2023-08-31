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Сегодня, 08:16

Директор «Интер Майами» вспомнил, когда клуб начал задумываться о приглашении Месси

Виктория Кравченко
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Директор «Интер Майами» Хавьер Асенси рассказал, когда клуб начал задумываться о приглашении аргентинца Лионеля Месси.

«Когда Лео выгнали из «Барселоны», у нас появился шанс. Если бы с ним так не поступили, он бы до сих пор играл там. Но потом он уехал в «ПСЖ» — и до лета 2023 года делать было нечего. Затем мы возобновили работу в этом направлении и оформили его переход», — цитирует директора Marca.

Месси присоединился к «Интер Майами» 15 июля. С тех пор он сыграл в 10 матчах, забил 11 голов и сделал 3 голевые передачи. Сегодня впервые он не забил и не сделал ассист.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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