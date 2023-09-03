Дубль Бентеке помог «ДС Юнайтед» разгромить «Чикаго Файр»

«ДС Юнайтед» крупно переиграл «Чикаго Файр» в матче регулярного чемпионата МЛС — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Ауди Филд» в Вашингтоне.

На 9-й минуте встречи счет открыл экс-форвард «Ливерпуля» Кристиан Бентеке. Спустя 11 минут он ассистировал Теду Ку-Дипьетро. Перед перерывом в свои ворота забил защитник гостей Карлос Теран. Во втором тайме Бентеке оформил дубль и установил окончательный счет.

«ДС Юнайтед» набрал 33 очка и поднялся на 9-е место в Восточной конференции, обойдя «Чикаго Файр», у которого 32 очка.