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Сегодня, 07:46

Бернардески готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Ювентус»

Виктория Кравченко
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Полузащитник Федерико Бернардески хочет вернуться в «Ювентус». 29-летний футболист готов ради этого пойти на снижение заработной платы, сообщает Николо Скира.

По данным источника, для «Ювентуса» Бернардески не является приоритетной целью. Туринцы будут готовы подписать игрока «Торонто», если с главными целями у клуба ничего не получится.

В минувшем сезоне МЛС итальянец забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 31 матче за канадскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 5 миллионов евро.

Федерико Бернардески
ФК Ювентус
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