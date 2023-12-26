Месси пропустил церемонию свадьбы сестры жены из соображений безопасности

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси пропустил свадебную церемонию сестры его женыАнтонеллы, Карлы Рокуццо, из соображений безопасности, сообщает Marca.

По данным источника, он не присутствовал на торжесте в связи с большим количеством людей, собравшихся у церкви в аргентинском Росарио. Позже игравшая на свадьбе музыкальная группа выложила фото с футболистом в социальных сетях. Он пропустил только церемонию. На вечеринке, которая состоялась в Фунесе, он присутствовал.