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Сегодня, 08:17

Месси пропустил церемонию свадьбы сестры жены из соображений безопасности

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото AFP

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси пропустил свадебную церемонию сестры его женыАнтонеллы, Карлы Рокуццо, из соображений безопасности, сообщает Marca.

По данным источника, он не присутствовал на торжесте в связи с большим количеством людей, собравшихся у церкви в аргентинском Росарио. Позже игравшая на свадьбе музыкальная группа выложила фото с футболистом в социальных сетях. Он пропустил только церемонию. На вечеринке, которая состоялась в Фунесе, он присутствовал.

В этом году аргентинский нападающий в составе «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, летом перешел в «Интер Майами» (МЛС), с которым завоевал Кубок лиг. В американском клубе Месси провел 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. 36-летний Месси в 2023 году в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Лионель Месси
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