Тарасов заявил, что готов рассмотреть любое предложение от профессиональных клубов

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о том, что готов рассмотреть любое предложение от профессиональных клубов.

«Я сейчас в хорошей форме нахожусь. Если будет предложение, я его обязательно рассмотрю. Да любое предложение рассмотрю. Может, даже из других стран рассмотрю — неважно. Если предложение будет, то я готов его рассмотреть», —приводит слова Тарасова «РБ Спорт».

Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России (2017/18) и трижды обладателем Кубка страны (2014/15, 2016/17, 2018/19).

В настоящее время 36-летний футболист выступает за медийный клуб «Родина Медиа» и является его президентом.