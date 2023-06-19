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Медиалига (МКС)

Сегодня, 13:04

Тарасов: «Миранчук сыграет за нас в Кубке МКС? Работаем над этим, но он хочет много денег»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Президент медиафутбольного клуба «Родина Медиа», бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов ответил на вопрос «СЭ» о возможном участии хавбека «Торино» Алексея Миранчука в матче команды Тарасова в Кубке МКС.

Ранее музыкант и сооснователь клуба «Родина Медиа» T-Killah опубликовал совместное фото с Тарасовым и Миранчуком.

«Приезд Алексея Миранчука? Прорабатываем вариант с тем, чтобы он за нас сыграл, но он очень много денег хочет. Он же не должен играть бесплатно, топовый футболист! Дозаявить игрока можно, ищем деньги. Если найдем — на одну игру, думаю загоним. По срокам не знаю, все в стадии переговоров», — сказал Тарасов «СЭ».

В среду, 21 июня «Родина Медиа» сыграет против FC Bus в первом раунде Кубка МКС.

Алексей Миранчук
Дмитрий Тарасов
Футбол
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