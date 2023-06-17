Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 02:55

Бородюк: «Алдонин рано закончил, мог бы спокойно сейчас играть»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк считает, что все футболисты, сыгравшие за сборную России-2008 в ретро-матче с легендами «Зенита» (1:1), способны проявить себя в медиафутболе.

«В медиафутболе они сыграют все. А Алдонин вообще рано закончил, мог бы спокойно сейчас играть. По нему же все видно, как он двигается... Сегодня еще Титов весь матч выдержал. Он молодец. Но отметить нужно всех ребят», — цитирует «КП Спорт» Бородюка.

Встреча прошла в рамках спортивной программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и была приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008.

Андрей Аршавин обнимает Павла Погребняка. Сборная России и «Зенит» вернули свой 2008-й. Аршавин творил магию, Широков красиво исполнил, Каряка сотрясал перекладину
Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/aldonin-rano-zakonchil-aleksandr-borodyuk-nazval-byvshih-futbolistov-kotorye-mogli-by-prodolzhit-kareru/
Александр Бородюк
Евгений Алдонин
Футбол
0
Читайте также
Ушел из жизни легендарный капитан «Амура». Ему было всего 44 года
Финал чемпионата Греции сорвали фанаты. Во время игры они закидали соперников фаерами
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев заявил, что Медиалига не имеет отношения к медийному футболу
Новости
RSS RSS
Все новости