Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 19:26

Руководитель «Титана» Зуев считает, что медийный клуб может быть самоокупаемым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Основатель и руководитель любительского футбольного клуба «Титан» Александр Зуев высказался о том, может ли быть такой клуб сейчас окупаемым.

«Сейчас Медийная лига настолько активно развивается, что еще клуб может быть самоокупаемым. Поэтому, думаю, такой большой ажиотаж вокруг нее. Поэтому, наверное, мы и сами пошли и теперь серьезно продлим жизнь нашей команде. Ну и какие-то новые вызовы. А когда к этим вызовам прилагаются деньги сторонних спонсоров, которые расходуются на команду, ты понимаешь, что тебе не из дома надо принести. Думаю, в скором времени в Медиалигу придет масса спонсоров. Даже если смотреть на прошлый сезон — крупный банк появился в качестве спонсора, поди плохо?!» — приводит слова Зуева «Газета.Ru».

«Титан» в конце апреля стартует в третьем сезоне Медийной футбольной лиги и многими считается одним из фаворитов и самых богатых клубов турнира.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/25/20292253.shtml
Александр Зуев
Футбол
1
0
Читайте также
Невероятный камбэк «Торонто»: отыгрался с 1:4 и готов отправить «Тампу» в отпуск!
Железняков — о словах Косторной про тренировки у Тутберидзе: «Некрасиво плевать в колодец, из которого когда-то пил»
Глава АвтоВАЗа объявил о подорожании автомобилей Lada с 1 мая
Киркоров публично ответил на оскорбления Галкина
Морского пехотинца ВСУ осудили на 22 года за убийство мирного жителя
Зампред Совбеза Медведев заявил, что тихий раздел Украины лучше ее вступления в НАТО
Популярное видео
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Будаков высказался об аварии с участием Низрюхина

Зуев назвал главную ошибку медийных клубов
Новости
RSS RSS
Все новости