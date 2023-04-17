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Медиалига (МКС)

Сегодня, 16:41

Будаков высказался об аварии с участием Низрюхина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь команды Медиалиги «Бей Беги» Александр Будаков высказал мнение об аварии с участием экс-тренера команды Александра Низрюхина.

«Подобное может случится с кем угодно. Нужно подождать и разобраться в ситуации. Пока ничего не понятно, ведь никакой информации нет. Планировал после случившегося позвонить Александру, но пока времени нет. Хочу это сделать в спокойной обстановке. Может, вечером наберу, и пообщаемся. Как отреагировал на случившееся? Честно, пока надо понять, что к чему. Пока ничего сказать не могу. Надеюсь, что произошло недоразумение. Может, похожая фамилия, ведь о самом Александре Низрюхине могу сказать исключительно хорошее. С каждым человеком может случиться подобное. Метеорит может упасть на голову кому угодно. Чтобы мне прокомментировать эту новость, надо знать саму ситуацию. Пока ничего неизвестно», — приводит слова Будакова Sport24.

Ранее в СМИ сообщалось, что Низрюхин сбил насмерть Никиту Крюкова. Погибшему было 20 лет. По информации родственницы, удар пришелся молодому человеку в живот.

Низрюхин покинул место преступления и не оказал никакой помощи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-17-budakov-ob-avarii-s-uchastiyem-nizryukhina-podobnoye-mozhet-sluchitsya-s-kem-ugodno-nadeyus-proizoshlo-nedorazumeniye
Александр Будаков
Футбол
ФК Бей Беги
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