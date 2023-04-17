Будаков высказался об аварии с участием Низрюхина

Бывший вратарь команды Медиалиги «Бей Беги» Александр Будаков высказал мнение об аварии с участием экс-тренера команды Александра Низрюхина.

«Подобное может случится с кем угодно. Нужно подождать и разобраться в ситуации. Пока ничего не понятно, ведь никакой информации нет. Планировал после случившегося позвонить Александру, но пока времени нет. Хочу это сделать в спокойной обстановке. Может, вечером наберу, и пообщаемся. Как отреагировал на случившееся? Честно, пока надо понять, что к чему. Пока ничего сказать не могу. Надеюсь, что произошло недоразумение. Может, похожая фамилия, ведь о самом Александре Низрюхине могу сказать исключительно хорошее. С каждым человеком может случиться подобное. Метеорит может упасть на голову кому угодно. Чтобы мне прокомментировать эту новость, надо знать саму ситуацию. Пока ничего неизвестно», — приводит слова Будакова Sport24.

Ранее в СМИ сообщалось, что Низрюхин сбил насмерть Никиту Крюкова. Погибшему было 20 лет. По информации родственницы, удар пришелся молодому человеку в живот.

Низрюхин покинул место преступления и не оказал никакой помощи.