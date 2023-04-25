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Сегодня, 20:07

Зуев назвал главную ошибку медийных клубов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель медийного футбольного клуба «Титан» Александр Зуев считает, что медийные команды слишком зациклены на том, чтобы забрать деньги спонсоров, из-за чего они пытаются добиться статуса медийных игроков для футболистов, которые таковыми не являются.

«Когда те же «Козлы» выставили стартовый состав фактически из РПЛ. И вот там Шитов — я, болельщик «Динамо», пройду по улице и его не узнаю. Он медийный игрок. Или Логашов. Какие они медийные футболисты? Они больше в «Одноклассниках» сидят. Так же я не согласен с рядом наших футболистов со статусом «медийный». Но их хотя бы знает сообщество, и они какую-то активность проявляют. Давай посмотрим на отличие нашего медиафутбола от профессионального. Сравним с европейским, с американским. Какое основное отличие? Открытость. У каждого нормального клуба в Европе или Штатах, будь-то НХЛ, НБА, американский или европейский футбол, есть свое клубное ТВ, где они открыто рассказывают, как живут игроки, что происходит на бровке во время игры. Это медиа. А что у нас? Подходишь к условному Захаряну и задаешь вопрос, он смотрит, что ты не в перечне спортивных изданий и убегает. Потому что ему даст по шапке агент, даст по шапке клуб, а он сам еще не умеет говорить, поэтому может сморозить ерунды, за которую его будут клевать. С этой точки зрения медиафутбол может обогнать наш профессиональный спорт. Вопрос в том, в каком формате мы увидим наш медиафутбол, скажем, через два года», — приводит слова Зуева «Газете.Ru».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/25/20293405.shtml?updated
Александр Зуев
Футбол
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Руководитель «Титана» Зуев считает, что медийный клуб может быть самоокупаемым
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