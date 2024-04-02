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Медиалига (МКС)

Сегодня, 19:50

Директор медиалиги: «Интересна реакция мужчин в МФЛ в конфликтах с Заремой»

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Технический директор Медийной футбольной лиги (МФЛ) Дмитрий Кортава рассказал, что приход в одну из медийных команд Заремы Салиховой мог бы вызвать большой интерес.

«Ну, женский футбол тоже есть. Было бы интересно посмотреть, как Зарема сталкивалась бы в конфликтных ситуациях в медиафутболе с мужчинами и как бы они реагировали», — приводит слова Кортавы Газета.ru.

Зарема Салихова является супругой бывшего владельца «Спартака».

Действующим чемпионом медиалиги является команда «Титан». В финале клуб обыграл «Броук Бойз».

Источник: Газета.ru
Зарема Салихова
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