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Медиалига (МКС)

Сегодня, 14:24

Каряка отреагировал на новость о том, что Прокопьев перешел в «Ботев»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Родины» Андрей Каряка поделился мнением по поводу информации о том, что игрок «Амкала» Михаил Прокопьев перешел в болгарский клуб «Ботев». Команда занимает 10-е место в чемпионате Болгарии.

«Это хорошая новость для медиалиги. Надеюсь, у Михаила получится в «Ботеве». Для других ребят переход Прокопа — это пример того, что даже из медиалиги можно попасть в европейский клуб», — цитирует Каряку «РБ Спорт».

Михаил Прокопьев подписал контракт с болгарским клубом «Ботев» из Пловдива. Соглашение рассчитано на три года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-karyaka-prokop-ev-e-to-primer-dlya-drugih-rebyat-iz-medialigi-mozhno-otsyuda-popast-v-evropejskij-klub/

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