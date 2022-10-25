Советник президента «Ботева» рассказал детали покупки Прокопа из «Амкала»

Советник президента «Ботева» Тимур Дагуев прокомментировал тот факт, что футболист клуба Медиалиги «Амкал» Михаил Прокопьев подписал контракт с болгарским клубом «Ботев» из Пловдива. Соглашение рассчитано на три года.

— Как вы узнали о Прокопе?

— Был в России и увидел кубковую игру («Амкал» и 2DROTS. — Прим. «СЭ»). Понравилось то, что увидел, начал больше собирать информации и пригласили после просмотра видео.

— Почему решили подписать именно его? Кого еще смотрели из Медиалиги?

— Потому что верю, что он может вырасти в хорошего, качественного профессионально футболиста, — сказал Дагуев Eurostavka.ru.

Медиалигу не смотрю. Знаю оттуда только Костю Генича. Но он старый уже (смеется).

Он также отметил, что тренерский штаб доволен игроком, так как у него есть качества, которые могут сделать из него футболиста высокого уровня. Он также сообщил, что в Болгарирю футболист вернутся первого ноября.