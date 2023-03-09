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Медиалига (МКС)

Сегодня, 18:30

Дьяков — о Плющенко-футболисте: «Думал — «дровишки». А он техничный, поляну видит»

Александр Кружков
Обозреватель
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Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-защитник «Ростова», «Динамо» и «Спартака-2» Виталий Дьяков в интервью «СЭ» поделился мнением о двукратном олимпийском чемпионе по фигурному катанию Евгении Плющенко, который в прошлом году сыграл за «БроукБойз» в медиалиге.

— Весь мир знает фигуриста Плющенко. А какой он футболист?

— Неплохой! Техничный, поляну видит. Честно — не ожидал. Думал — «дровишки». А Плющенко смотрелся очень прилично. Правда, физически даже на тайм не готов. Но минут 15-20 спокойненько бы отбегал. В том матче он не был жестко привязан к позиции, исполнял свободного художника. Жаль, старые болячки не позволили ему дальше играть за «Броуков».

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Виталий Дьяков
Евгений Плющенко
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