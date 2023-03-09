Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»

Очередной герой авторской рубрики «СЭ» 15 к 1 — экс-защитник «Ростова», «Динамо» и «Спартака-2», обладатель Кубка России .

1 — Геннадий Орлов уверяет, что интрига в чемпионской гонке еще жива. Вы его понимаете?

— Всем хочется, чтобы развязка в битве за золото наступила как можно позже. В идеале — в 30-м туре. К сожалению, это вряд ли произойдет. «Зенит» по-прежнему в порядке, спокойно набирает очки. А вот его главный преследователь — «Спартак» — без осечек не обходится. Теоретически восемь очков за 12 туров, конечно, отыгрываются. Но в данном случае шансы — один на миллион.

2 — Как вам мнение Артема Дзюбы, который считает, что клуб из Санкт-Петербурга превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро?

— С одной стороны, главное — результат. «Зенит» безоговорочно доминирует в РПЛ, на длинной дистанции соперников у него нет. Скоро в пятый раз подряд станет чемпионом, получит на эмблеме долгожданную вторую звезду — и болельщики в Петербурге будут счастливы.

Артем Дзюба, Клаудиньо и Малком в «Зените». Фото ФК «Зенит»

А с другой стороны, когда нет еврокубков, ставка на высокооплачиваемых бразильцев выглядит довольно странно. Тут мне ближе селекционная политика «Ростова», который вообще отказался от легионеров. И ничего — не рухнул. Наоборот, молодежь прибавляет на глазах, команда уже в топ-3. В Питере, учитывая количество иностранцев, воспитанникам клуба безумно сложно пробиться в основу. Да и сколько их в «Зените»? Раз-два и обчелся.

3 — К разговору о Дзюбе. Многие скептически оценивали его перспективы в «Локомотиве». Вы же сразу после перехода Артема сказали, что он забьет 6-7 мячей за оставшуюся часть сезона. Интуиция?

— Я хорошо знаю Дзюбу. Парень духовитый, никогда не опускает рук. Помню, в 2013-м после серьезных проблем в «Спартаке» пришел к нам в «Ростов» — и сразу стал вторым бомбардиром лиги, плюс мы выиграли Кубок России. Когда годы спустя уже из «Зенита» уходил в тульский «Арсенал», разве мог кто-то представить, что через пять месяцев Дзюба не просто вернется в сборную, но и ярко проявит себя на чемпионате мира?

Вот и сейчас Артем предельно мотивирован. Мечтает доказать, что напрасно его списали. Поэтому я не сомневался, что в «Локомотиве» будет забивать. Разумеется, в каждом матче ждать от него хет-трика не стоит, но 6-7 мячей к концу сезона положит точно. А может, и больше. После «трешки» в ворота «Ростова» Артема наверняка распирает от эмоций и куража.

4 — Что должно произойти, чтобы Валерий Карпин вызвал Дзюбу в сборную?

— Карпин же объяснял, что в нынешней ситуации приглашать возрастных игроков не имеет смысла. Исключение — вратари. Но здесь все отдано на откуп Кафанову. Вот если бы предстояли официальные матчи, думаю, в сборной были бы и Смолов, и Дзюба. А пока шанс дают молодым — отчасти искусственно. Криминала в этом не вижу. Пускай набираются опыта.

В то же время не будем забывать, что Дзюба в шаге от рекорда по голам за сборную России. Еще один мяч — и обгонит Кержакова. Артем не скрывает, что для него это очень важно. Он многое сделал для национальной команды, провел за нее более полусотни матчей. С учетом его заслуг я бы на месте Карпина наступил на горло собственной песне и вызвал бы Дзюбу.

Раз уж матчи товарищеские — что мешает выпустить его на поле? Забьет тот самый гол, потом все Артема поздравят, пожмут руку, и он скажет: «Валерий Георгиевич, спасибо! Я свое дело сделал. Дальше без меня». Получится красивая история, от которой наш футбол только выиграет.

Валерий Карпин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

5 — Лучший тренер РПЛ на данный момент?

— Уф-ф... Наверное, кто-то назовет Семака. Да, в его распоряжении роскошный подбор исполнителей, но и работу тренера принижать нельзя. Берет трофей за трофеем! Личка здорово преобразил «Оренбург». Если раньше команда играла в антифутбол, закрытый и унылый, то теперь на нее приятно смотреть. Нравится мне, как работает в «Ростове» Карпин.

Но если выбирать самого-самого — тогда Абаскаль. Сразу вытащил «Спартак» на второе место. Не боится доверять молодым. Привлек пацанов, с которыми я еще в «двойке» играл — Литвинова, Денисова, Игнатова, Мелешина. За полгода они сделали огромный шаг вперед. Неслучайно первые трое уже в расширенном списке сборной. А главное, футболисты с теплотой отзываются об Абаскале. Отмечают, что в команде великолепная атмосфера, ни склок, ни скандалов, все объединены общей целью. Поверьте, это не менее важно, чем счет на табло.

6 — Что вам не нравится в сегодняшнем российском футболе?

— Засилье второсортных легионеров. Где их находят? На «Авито», что ли? Понятно, топовые игроки к нам сейчас не поедут. Ну и зачем привозить иностранцев, которые как минимум не сильнее наших? Лучше обратить внимание на российский рынок. Пример «Ростова» показывает, что это более перспективный путь.

7 — Почему вы считаете, что в России для молодых футболистов агентские контракты — это кабала, которая может заблокировать переход в большой клуб?

— Объясняю. Если твой агент условно Петя Иванов — в половину российских клубов тебя никогда не возьмут. Не по футбольным качествам, а как клиента Пети Иванова. Только потому, что эти клубы с ним не сотрудничают. Их другая агентская группа обслуживает.

На мой взгляд, в России вместо агента достаточно посредника. Пускай ищет команду, договаривается, оформляет трансфер и получает законный процент от сделки. Пожали друг другу руки и разошлись. Заключать с ним долгосрочное соглашение необязательно.

8 — Года три назад вы сказали в интервью: «Увижу Григоряна — даже не поздороваюсь. Пройду, как мимо памятника». С тех пор встречались?

— Нет. И слава богу! От слов своих не отказываюсь. Эта история началась летом 2019-го, когда Григорян «Тамбов» тренировал. Я туда не напрашивался. Он сам набрал, пригласил. А потом слился. На звонки и сообщения не отвечал. Не понимаю такого отношения. Разве сложно сказать: «Извини, планы поменялись, ты нам не подходишь...» У человека просто не хватило смелости позвонить и объяснить ситуацию.

Александр Григорян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

9 — Григорян теперь в медиалиге. Тренирует одну из команд.

— Ну что ж. Нашел свой уровень, молодец. Хоть где-то востребован.

10 — Вы в медиалиге уже полтора года. Что за это время особенно удивило?

— Профессиональные клубы живут в закрытом режиме. А здесь — как в реалити-шоу. Везде камеры, всё напоказ — матчи, тренировки, раздевалка. Эта движуха и привлекает аудиторию. Отсюда сумасшедшие просмотры на YouTube.

Удивление номер два — добротный уровень игроков. Я не беру в расчет профиков — в МФЛ полно талантливых ребят в возрасте от 18 до 25 лет. Это выпускники футбольных академий, по разным причинам не попавшие в профессиональные клубы. Смотрю на пацанов и понимаю — многие из них в первой лиге не затерялись бы. А кто-то и в РПЛ бы потянул.

11 — Правда, что ваша зарплата в «БроукБойз» — 400 тысяч рублей?

— Нет-нет, гораздо меньше. Премиальные вообще копеечные. Я тут не ради денег. Просто люблю футбол, которому отдал всю жизнь. Так почему бы не подвигаться в свое удовольствие? Да еще в хорошей компании. В «Броуках» знакомых хватает — Сергей Давыдов, Антон Соснин, Георгий Тигиев, Арсений Логашов...

Фото из личного архива Виталия Дьякова

Конечно, есть в «медийке» команды, где игрокам платят по 250-300 тысяч. Плюс отдельные деньги тем, кто постоянно участвует в съемках. Это истинные блогеры, у них куча подписчиков на YouTube. Для таких ребят именно продакшен — основной источник дохода.

У звезд, которых тоже привлекают в МФЛ, свои договоренности. Например, летом один матч за нашу команду провел Евгений Плющенко. На каких условиях, я не в курсе.

12 — Весь мир знает фигуриста Плющенко. А какой он футболист?

— Неплохой! Техничный, поляну видит. Честно — не ожидал. Думал — «дровишки». А Плющенко смотрелся очень прилично. Правда, физически даже на тайм не готов. Но минут 15-20 спокойненько бы отбегал. В том матче он не был жестко привязан к позиции, исполнял свободного художника. Жаль, старые болячки не позволили ему дальше играть за «Броуков».

13 — Пара советов профессиональному футболисту, которого зовут в медиалигу, но он сомневается — идти или нет.

— Начнем с того, что сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги! Средние зарплаты там — от 25 до 50 тысяч рублей. С «медийкой» и близко не сравнить.

В такой ситуации задаешься вопросом — зачем месяцами корячиться на сборах, проводить двухразовые тренировки, колесить на автобусе по стране, когда есть МФЛ? Где финансовые условия намного лучше — при этом живешь дома, никаких сборов, тренируешься три-четыре раза в неделю.

Но! Если у тебя жена, дети, в свои 26-27 давно болтаешься во втором дивизионе без особых перспектив — тогда прямая дорога в МФЛ. А вот молодым бежать туда не советую. В «медийку» вы всегда успеете. Пока есть возможность играть на высоком уровне — цепляйтесь за нее до конца, не убивайте собственную мечту. Потому что из медиалиги в РПЛ точно не попадешь. Из второй или первой — вполне реально.

14 — Ну и традиционные вопросы в финале. Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Да. Жеглов знает, что Кирпич — вор. А вор должен сидеть в тюрьме!

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Жадность. Двуличных людей. А еще такую зиму, как в Москве. Хоть и живу здесь давно, все равно никак не привыкну. Сразу начинаю скучать по родному Краснодару. Вот там ни морозов, ни гололеда, ни слякоти. Благодать!