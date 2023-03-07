Павлюченко: «Играть в «Уфе» уже не хватит сил, а вот в Медиалиге еще могу себя проявить»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал переход в медийный футбольный клуб Fight Nights.

«Уровень Медиалиги, сравнивая с РПЛ или Первой лигой, в чем-то уступает, ха-ха. В медиафутболе другой уровень тренировок и подготовки в целом. На Медиалигу хватит сил и средств. Мне самому это интересно. Прошлый сезон играл за «Матч ТВ». Было увлекательно наблюдать, что из себя представляет медиафутбол, и мне это зашло и понравилось. Знаю Камила Гаджиева, мы хорошо дружим. Он мне предложил в этом сезоне поиграть за его команду, и я согласился. Также поделюсь опытом с молодыми футболистами, и мне будет приятно. Конечно, и для себя поиграть. Все-таки всю жизнь в футболе. Понятно, что не могу играть на высоком уровне, если мы говорим об «Уфе», а в Медиалиге еще могу себя проявить. Мне хватит сил, ха-ха. Если на меня рассчитывает и Камил, и ребята в «Fight Nights», то я там не для того, чтобы ходить как важная персона. Нет! Буду тренироваться с командой, приезжать на игры. Даже сегодня я хочу забивать! Сделаю все, что зависит от меня для того, чтобы команда набирала очки. Камил ставит высокие задачи: быть в финале Медиалиги. Поэтому я сделаю все, чтобы команда прошла как можно дальше. Для этого меня и приглашают», — приводит слова Павлюченко Sport24.

В середине февраля 41-летний Павлюченко отказался подписывать контракт с «Уфой», выступающей в Первой лиге.

Павлюченко объявил о завершении карьеры игрока в октябре 2022 года.