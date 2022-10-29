Глушаков рассказал о разговоре с Гогниевым после его замены в матче с «Динамо»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что никакого конфликта между ним им главным тренером Спартаком Гогниевым команды нет. Ранее стало известно, что футболист приехал на матч Медиалиги. Он сегодня сыграет за «Реалити» против «Амкала».

— Я уехал на 87 минуте. Дождался тренера в перерыве, пообщались с тренером в перерыве. Он мне все сказал. Тема закрыта. Никаких конфликтов между нами нет. Я такой же человек, у меня есть такие же эмоции, свое имя и характер. Думаю, мы еще переговорим с ним. Никаких конфликтов.

— Нет ощущения, что нынешние игроки «Химок» просто неспособны и не понимают того, что хочет Гогниев? Что они не могут играть в этот футбол.

— Не хочу говорить про ребят, про тренера. У нас есть руководство, им виднее. Они понимают в футболе, видят, пусть принимают решения. Наше дело — играть на футбольном поле. У каждого тренера свои задачи, каждый тренер по-своему видит футбол, вот и все.

— А ты понимаешь, что хочет тренер?

— Понимаю, что хочет тренер.

— Ты можешь играть в такой футбол?

— Я могу, пытаюсь играть в такой футбол.

Отметим, сегодня, 29 октября, футболист участвовал в матче 15-го тура РПЛ «Химки» — «Динамо» (1:6). В первом тайме главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заменил Дениса Глушакова, показывая игроку на выход в раздевалку и крича: «Домой!»