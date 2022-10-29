«Домой!» Гогниев заменил Глушакова на 35-й минуте матча с «Динамо»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков был заменен на 35-й минуте матча с «Динамо» в 15-м туре РПЛ при счете 2:0 в пользу бело-голубых.

Вместо Глушакова на поле вышел Данил Казанцев. Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев показал игроку на выход в раздевалку и сказал: «Домой!»