Глава медиалиги Осипов об Уткине: «Он был как любимый преподаватель или учитель в школе»

Глава медиалиги Николай Осипов в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью спортивного комментатора Василия Уткина.

«Он был как любимый преподаватель в университете или учитель в школе. Несмотря на то что мы имели возможность общаться на равных в контексте диалога внутри Медиалиги, все равно присутствовали трепет и уважение. Василий — это выдающийся деятель искусства, науки, лауреат миллиарда премий. Это глыба! Я полюбил футбол через голос Василия Уткина и программы «Футбольный клуб», которую он вел. Через «Футбольный клуб» Василия Уткина я увидел, что такое американский футбол. Уткин — это проводник в мир спорта, который я считаю лучшим на планете, который вдохновляет меня», — сказал Осипов «СЭ».

О смерти Уткина стало известно 19 марта. 6 марта ему исполнилось 52 года. Baza сообщила, что предварительной причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Уткин работал на телевидении с 1994 года. Он дважды становился лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» — в 2004 и 2005 годах.