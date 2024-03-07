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Медиалига (МКС)

7 марта, 20:53

Шешуков будет выступать за Fight Nights в медиалиге

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Александр Шешуков рассказал, что в следующем сезоне будет выступать в медиалиге.

«Я буду выступать за Fight Nights, где Роман Павлюченко играет. Не знаю, объявляли об этом или нет. Детали мы обсудили. Меня уже даже в одном из мессенджеров в группу добавили. В этом сезоне буду помогать команде», — цитирует Шешукова RT.

Также игрок поделился впечатлениями от медиалиги.

«Если брать первые сезоны, то там был больше развлекательный контент и уровень футбола оставался не слишком высоким. Не хочу никого обидеть, но во главе стояло именно веселое времяпрепровождение. Сейчас с каждым сезоном уровень коллективов растет. Первые пять-шесть команд из медиалиги очень крепкие и могли бы конкурировать с клубами из второй лиги», — добавил он.

40-летний Шешуков выступал за «Спартак» с 2002 по 2004 и с 2010 по 2012 год. Также он играл в таких командах, как «Локомотив», «Ростов», тульский «Арсенал», и в других.

Источник: RT
Александр Шешуков
Футбол
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