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«У своих ворот»

Сегодня, 17:15

Жирков и Ещенко включены в состав сборной России на Кубок легенд-2023

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная России назвала состав команды на товарищеский турнир Кубок легенд-2023, сообщает официальный сайт соревнований.

Состав сборной России: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Олег Корнаухов, Константин Головской, Андрей Ещенко, Евгений Алдонин, Александр Самедов, Дмитрий Аленичев (к), Андрей Каряка, Егор Титов, Андрей Тихонов, Юрий Жирков и Павел Погребняк.

Кубок легенд-2023 пройдет в Москве с 10 по 12 февраля.

Источник: https://legends-cup.ru/
Андрей Ещенко
Юрий Жирков
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