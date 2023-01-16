Жирков и Ещенко включены в состав сборной России на Кубок легенд-2023
Сборная России назвала состав команды на товарищеский турнир Кубок легенд-2023, сообщает официальный сайт соревнований.
Состав сборной России: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Олег Корнаухов, Константин Головской, Андрей Ещенко, Евгений Алдонин, Александр Самедов, Дмитрий Аленичев (к), Андрей Каряка, Егор Титов, Андрей Тихонов, Юрий Жирков и Павел Погребняк.
Кубок легенд-2023 пройдет в Москве с 10 по 12 февраля.
Источник: https://legends-cup.ru/
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