Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Суперкубок России
Вторая Лига
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Женский футбол
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 20:15

Завершился суперфинал Школьной футбольной лиги

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Награждение по итогам Школьной футбольной лиги.
Фото РФС

В Лужниках завершился суперфинал Школьной футбольной лиги, собравший за три дня более 1200 детей из 96 школ и 65 регионов России.

Среди мальчиков «золото» взяли ребята из столичных школ 536 и 2109 (2008-2009 и 2012-2013 годы рождения соответственно) и команда «Чебы» из Чебоксар (2010-2011). У девочек лучшими стали команды «Пирамида» из Ижевска (2008-2009), «Фершампенуаз» из Челябинской области (2010-2011) и школа № 17 из Волгоградской области (2012-2013).

Наградили победителей и призеров звезды российского футбола: тренер сборной России Юрий Никифоров, Александр Филимонов, Дмитрий Булыкин, Руслан Пименов, Дмитрий Хлестов, Никита Баженов, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Булыкин, а также экс-футболистки сборной России Елена Медведь и Елена Терехова.

Суперфинал Школьной футбольной лиги был организован РФС в рамках проекта «Футбол в школе», который в новом учебном году охватывает 4150 школ из 83 регионов и более 1 миллиона школьников по всей стране.

0
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
Костомаров рассказал о кошмарах и снах во время госпитализации
Жена Костомарова Домнина рассказала о госпитализации и борьбе за жизнь фигуриста
На Украине назвали слабые места танков Abrams
Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Наполитано
Синоптик спрогнозировал обновление в Москве векового температурного рекорда
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Вячеслав Колосков: "Безальтернативные выборы - общепринятая практика, ничего страшного"
Федун, Колобков, Прядкин. Первые секунды после избрания. Кто поздравил Дюкова?
Юный игрок "Чертанова" - о голе рабоной: "Ни на кого не равнялся. Давно хотел так забить"
Борзаковский круче Болта
Решение Мутко. Реакция Сергея Анохина
Решение Мутко. Реакция Игоря Ефремова
Решение Мутко. Реакция Рохуса Шоха
Александр Львов. "От "Спартака" до сборной"
Кто заказал шампанское Кокорину и Мамаеву?
Широков стал любителем
Стадиону "Динамо" присвоено имя Льва Яшина
Сергей Прядкин - после исполкома РФС
Керимов покидает конференцию РФС
Автопарк членов исполкома РФС
Леонид Слуцкий - почетный гость детского турнира
Толстых отправлен в отставку
Губерниев vs Малафеев: мнения сторон
Возглавил футбол
Евсеев прощается с футболом
Золотая мантия 2011, обзоры
Руководители РФС и ветераны футбола возложили венки к обелиску Победы
2-й этап Кубка равных возможностей "Мы вместе!"
Открытие мемориальной доски Игорю Нетто
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Избитый вратарь «Родины» Орешков вернулся к тренировкам
Новости
RSS RSS
Все новости