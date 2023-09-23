Завершился суперфинал Школьной футбольной лиги

В Лужниках завершился суперфинал Школьной футбольной лиги, собравший за три дня более 1200 детей из 96 школ и 65 регионов России.

Среди мальчиков «золото» взяли ребята из столичных школ 536 и 2109 (2008-2009 и 2012-2013 годы рождения соответственно) и команда «Чебы» из Чебоксар (2010-2011). У девочек лучшими стали команды «Пирамида» из Ижевска (2008-2009), «Фершампенуаз» из Челябинской области (2010-2011) и школа № 17 из Волгоградской области (2012-2013).

Наградили победителей и призеров звезды российского футбола: тренер сборной России Юрий Никифоров, Александр Филимонов, Дмитрий Булыкин, Руслан Пименов, Дмитрий Хлестов, Никита Баженов, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Булыкин, а также экс-футболистки сборной России Елена Медведь и Елена Терехова.

Суперфинал Школьной футбольной лиги был организован РФС в рамках проекта «Футбол в школе», который в новом учебном году охватывает 4150 школ из 83 регионов и более 1 миллиона школьников по всей стране.