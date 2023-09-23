В РФС рассказали об оценке Школьной футбольной лиги представителем УЕФА



Руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова рассказала, что представитель УЕФА Йозеф Клемент остался впечатлен проведением Школьной лиги в рамках проекта «Футбол в школе».

«По-моему, Йозеф Клемент остался доволен турниром, думаю, что масштаб и организация соревнования должны были на него произвести впечатление. Он был два дня на площадке, вчера в течение пяти часов следил за каждой игрой, по-моему, искренне болел за мальчишек и девчонок», — приводит ТАСС слова Мащиковой.

Также руководитель департамента развития массового футбола РФС считает, что ребята получили очень много эмоций в процессе игр и самого турнира.

«Мы старались окружить их теплом, заботой, вниманием, создать для них в том числе большую экскурсионную программу, чтобы они могли познакомиться с московскими достопримечательностями, то есть сделали все возможное, чтобы эта поездка запомнилась», — добавила она.

23 сентября в Лужниках завершился суперфинал Школьной футбольной лиги, который за три дня собрал более 1200 детей из 96 школ и 65 регионов России. Мероприятие было организовано РФС в рамках проекта «Футбол в школе». В новом учебном году проект охватывает 4150 школ из 83 регионов страны.