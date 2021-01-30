Юрий Семин показал фото с теннисного корта в Испании

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин опубликовал новый пост в своем Instagram. 73-летний российский специалист показал фото с корта в Мадриде (Испания).

«Играли и тренировались на корте, где проводился матч Кубка Дэвиса Испания — Англия! Это было очень интересно!» — подписал фото в футболке СССР Семин.

«Футболка зачетная, Юрий Павлович!» — написал в комментариях экс-вратарь «Локо» Руслан Нигматуллин.

23 ноября 2019 года сборная Испании по теннису обыграла команду Великобритании (2:1) в матче полуфинала Кубка Дэвиса.