Популярный футбольный паблик оценил забавный ролик «Чертаново» с Пиняевым

Известный футбольный Instagram-паблик «433» опубликовал смешное видео «Чертаново» с нападающим Сергеем Пиняевым и блогером Элханом Салаховым, которые играют в приставку после отбоя.

Пиняев и Салахов бегут спать в кровать, когда в комнату заходит директор московского клуба Николай Ларин.

«Ошибка новичка. Кто-нибудь еще так делал?» — написано под этим видео в «433».

«Когда папа приходит домой поздно», — прокомментировал один из пользователей пост.