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Популярный футбольный паблик оценил забавный ролик «Чертаново» с Пиняевым

17:28
Сергей Пиняев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Пиняев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный футбольный Instagram-паблик «433» опубликовал смешное видео «Чертаново» с нападающим Сергеем Пиняевым и блогером Элханом Салаховым, которые играют в приставку после отбоя.

Пиняев и Салахов бегут спать в кровать, когда в комнату заходит директор московского клуба Николай Ларин.

«Ошибка новичка. Кто-нибудь еще так делал?» — написано под этим видео в «433».

«Когда папа приходит домой поздно», — прокомментировал один из пользователей пост.

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