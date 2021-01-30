Популярный футбольный паблик оценил забавный ролик «Чертаново» с Пиняевым
17:28
Известный футбольный Instagram-паблик «433» опубликовал смешное видео «Чертаново» с нападающим Сергеем Пиняевым и блогером Элханом Салаховым, которые играют в приставку после отбоя.
Пиняев и Салахов бегут спать в кровать, когда в комнату заходит директор московского клуба Николай Ларин.
«Ошибка новичка. Кто-нибудь еще так делал?» — написано под этим видео в «433».
«Когда папа приходит домой поздно», — прокомментировал один из пользователей пост.
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