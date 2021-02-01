Бывший форвард «Спартака» и «Краснодара» Мовсисян завершил карьеру

Экс-нападающий «Спартака» и сборной Армении Юрий Мовсисян принял решение завершить карьеру. 33-летний футболист стал послом послом Федерации футбола Армении в Северной Америке.

«На протяжении всей карьеры я всегда знал, что этот день настанет и для меня, Думал, что это будет перенести легче, чем-то, что мне говорили многие мои друзья, но, видимо, они не шутили. У меня было 14 лет для того, чтобы заниматься своим любимым делом. Действительно счастлив, что играл вместе с великими игроками в великих клубах», — приводит слова Мовсисяна пресс-служба ФФА.

Последним клубом Мовсисяна был американский «Чикаго Файр».

Форвард выступал за «Краснодар» (2011 — 2012), «Спартак» (2013 — 2016), «Реал Солт-Лейк», «Раннерс» и другие команды.

На счету Мовсисяна 36 матчей в составе сборной Армении и 14 забитых мячей.