Эксперт «Матч ТВ», бывший футболист «Зенита» и сборной России Владимир Быстров прокомментировал «СЭ» высказывание Василия Уткина в своем Telegram-канале, написавшего: «Амплуа Быстрова в студии — дурачок без сисек».

— Человеку, которого забывают, надо что-то говорить, — заявил Быстров. — Написал и написал. Что мне теперь, на каждого, кто критикует, обращать внимание? Мне абсолютно все равно. Я Васю знаю много лет, поэтому пускай говорит. Он постоянно что-то говорит и постоянно кого-то критикует, это его смысл жизни. (Екатерина Звенигородская)