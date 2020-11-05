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Владимир Быстров — о высказывании про «дурачка без сисек»: «Человеку, которого забывают, надо что-то говорить»

15:25
Владимир Быстров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Владимир Быстров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Эксперт «Матч ТВ», бывший футболист «Зенита» и сборной России Владимир Быстров прокомментировал «СЭ» высказывание Василия Уткина в своем Telegram-канале, написавшего: «Амплуа Быстрова в студии — дурачок без сисек».

— Человеку, которого забывают, надо что-то говорить, — заявил Быстров. — Написал и написал. Что мне теперь, на каждого, кто критикует, обращать внимание? Мне абсолютно все равно. Я Васю знаю много лет, поэтому пускай говорит. Он постоянно что-то говорит и постоянно кого-то критикует, это его смысл жизни. (Екатерина Звенигородская)

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